سريع: التحالف يصعد بأكثر من 12 تقدماً و100 غارة خلال 3 أيام

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" التابعة ل​عبد الملك الحوثي​ في ​اليمن​، أن قوات ​التحالف العربي​ شنت خلال الـ3 أيام الماضية عدة هجمات في مختلف الجبهات، وأكثر من 100 غارة جوية على عدد من المحافظات.

وأشار المتحدث باسم قوات ​الحوثيين​ العميد يحيى سريع في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "أكثر من 12 زحفا، وأكثر من 100 غارة جوية شنتها طائرات العدوان خلال الـ72 ساعة الماضية على عدد من المحافظات معظمها على محافظتي مأرب والجوف، وقد شن طيران التحالف الذي تقوده ​السعودية​ 12 غارة جوية خلال الساعات الـ6 الماضية، استهدفت 5 منها منطقتي خب والشعف ب​محافظة الجوف​، وطالت 7 أخرى مديرية صرواح بمحافظة مأرب".

وأكد سريع أن قوات "أنصار الله" تمكنت من التصدي "لزحف واسع من قبل التحالف باتجاه منطقة رشاحة في البقع قبالة ​نجران​ استمر من الصباح حتى ظهر الأحد دون ​تحقيق​ أي تقدم"، مشيراً إلى أن الحوثيين كبدوا قوات التحالف "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد" حيث سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر التحالف و"بينهم سعوديون".