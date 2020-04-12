محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:
رصدت عدسة "الخليج 365"، عددًا من شوارع القاهرة، عقب تطبيق حظر التجوال في اليوم الـ19.
وأظهرت الصور، خلو طريق المطار، ومحور جوزيف تيتو، من السيارات، أو المواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قرر فرض حظر التجوال، بداية من الساعة 8 مساء وحتى الـ6 صباحًا، في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد طريق المطار ومحور جوزيف تيتو أثناء حظر التجوال (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.