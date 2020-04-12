"أصحابي صوروني".. كواليس فيديو تدخين شاب سيجارة أثناء الصلاة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله أحد الصبية يدخن سيجارة أثناء أداء الصلاة وسخرية أصدقاءه من ذلك.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لتدخين أحد الصبية سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك فى سخرية واستهزاء.

وأمكن تحديد هوية الصبى الذى يظهر بمقطع الفيديو وتبين أنه طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى مقيم بمدينة الرحمانية محافظة البحيرة، وأمكن ضبطه.

قرر الطالب أن الفيديو المشار إليه خاص به، وأن الأصوات لصديقيه (طالبان بالصف الثانى الثانوى يقيمان بمدينة الرحمانية) وذلك أثناء قيامهما بتصويره، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمول المستخدمة في تصوير ونشر الفيديو.