جامعة الأزهر: امتحانات نهاية العام بشكلها التقليدي.. ولا تغيير في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام ستعقد في موعدها المحدد يوم 30 مايو المقبل، كما هي دون تغيير حتى الآن.

وأضاف عامر في بيان اليوم الأحد، أن جامعة الأزهر لديها حلولًا متعددة لعقد الامتحانات بشكلها الطبيعي التقليدي، ولن تلجأ للاختبار الإلكتروني "عن بعد" إلا في حالة الضرورة القصوى، وحال توافر المقومات المؤدية لذلك، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها الكليات حاليًا بشكل تجريبي.

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وأشار إلى أن تجربة "التعليم عن بعد" لاقت استحسان الكثير من الطلاب والطالبات، خاصة أن البعض منهم يعمل بوظائف خلال فترة الدراسة، فضلًا عن إمكانية سماعه للمحاضرات في أي وقت يشاء، بعد تسجيلها ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن بعض الكليات شرعت في تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بشكل تجريبي، منها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، لن تلجأ لعقد الاختبارات الإلكترونية "عن بعد"، إلا في حال استمرارية مقاومة فيروس كورونا المستجد، واستنفاد الجامعة لكل الحلول التي تؤدي إلى أداء الامتحان بشكل طبيعي، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية عن بعد التي شرعت بعض الكليات في تطبيقها.​