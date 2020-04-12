بعد استقالته.. هاشتاج "وزير الداخلية التركي" يتصدر تويتر مصر

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة " تويتر" مصر، مساء اليوم الأحد، هاشتاج بعنوان "وزير الداخلية التركي"، وذلك على خلفية تقديم الأخير استقالته من منصبه بسبب تطبيق حظر تجول لمدة يومين في المدن التركية الكبرى، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وغرد سليمان صويلو، وزير الداخلية

التركي، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،:"مسئولية تطبيق قرار حظر التجول لمنع الوباء في هذه المرحلة التي تدار بجهد ودقة عائدة لي".

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وتابع صويلو: "أتحمل المسئولية الكاملة عن تطبيق قرار فرض حظر التجول نهاية الأسبوع،

ونزول الناس إلى الشارع عقب الإعلان عنه، إذ إن قرار فرض حظر التجول لفترة قصيرة لم ينسجم مع العملية التي تدار بنجاح لمكافحة فيروس كورونا".

ويشار إلى أن وزارة الصحة التركية، أعلنت، اليوم الأحد، اقتراب عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد من 1200 وفاة، والإصابات المؤكدة 57 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.