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إصابة مدنيين باكستانيين في إطلاق نارعلى الخط الفاصل بكشمير

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أصيب إثنان من المدنيين الباكستانيين جراء النيران الذي أطلقته القوات الهندية على جانب باكستان من الخط الفاصل في كشمير خلال 24 ساعة

الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجيش الباكستاني أوضح في بيان له اليوم: "بأن القوات الهندية تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار وتستهدف مناطق مأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل".


وقال البيان بأن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت بقوة على مصدر الهجوم.

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