الكوثراني يهرب السلاح للميليشيات العراقية

في معلومات جديدة، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن القيادي في حزب الله اللبناني محمد الكوثراني الذي كان مقربا من قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني يحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية ومسجل لدى السلطات الرسمية تحت اسمي «محمد كوثراني وجعفر الكوثراني»، ولديه قيود رسمية بتواريخ ميلاد في أعوام: 1945 و1959 و1961 بحسب بيانات الوزارة، مشيرة إلى أنه مولود في مدينة «النجف» بالعراق.

دعم الإرهاب

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس 2013 عقوبات على كوثراني لتقديمه الدعم للميليشيات الموالية لإيران ولفصائل مختلفة في اليمن، وقادة عسكريين مسؤولين عن أعمال «إرهابية» في كل من مصر والأردن وقبرص وإسرائيل، وخصصت أخيراً مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار في مقابل «أي معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء» الرجل المتهم بالتنسيق بين مجموعات مؤيّدة لإيران في العراق. كان «كوثراني» مسؤولا مباشرا عن العديد من الهجمات ضد قوات التحالف في العراق، بما في ذلك التخطيط لهجوم جرى في يناير من عام 2007 على مركز تنسيق مشترك في محافظة كربلاء، أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين، إضافة إلى دوره في إرسال مقاتلين إلى سورية لدعم نظام الأسد.

تهريب السلاح

وكشفت تقارير أمريكية أن الكوثراني متورط أيضا في عمليات الاستثمار بأموال حزب الله لتهريب الأسلحة بين العراق وإيران، وكان من بين أربع شخصيات «عراقيان ولبناني وسوري» مسؤولون عن عمليات تهريب السلاح للميليشيات العراقية عبر الحدود الإيرانية - العراقية. وأضافت أن الكوثراني أسهم بشكل أساسي في دفع الحكومة العراقية للإفراج عن علي موسى دقدوق من السجون العراقية في 2012، وهو أحد قادة حزب الله ومستشار لزعيم ميليشيات «عصائب أهل الحق»، «قيس الخزعلي».

عقود وهمية

اقتصاديا، وبحسب وسائل إعلام أمريكية، استغل حزب الله اللبناني هيمنة الميليشيات على المشهد الاقتصادي في العراق للحصول على عقود وهمية مستغلا العلاقات الوثيقة التي تربط «كوثراني» بالقادة العراقيين الموالين لإيران. كما تدخل الكوثراني لدعم ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي «قصي السهيل» لمنصب رئيس الوزراء، متعهدا لحزب الله اللبناني بتوفير دعم مالي له في حال تولي السهيل منصب رئيس الوزراء، من خلال ضمان إبرام عقود لشركات ظل تابعة للحزب في مجال تسويق النفط العراقي ونقله.

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ما هي المعلومات الجديدة عن الكوثراني؟

يحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية باسمين مختلفين

قدم دعما لأعمال إرهابية في اليمن ومصر والأردن وقبرص

متورط في عمليات الاستثمار بأموال حزب الله في تهريب الأسلحة

متورط مع عراقيين ولبناني وسوري في تهريب السلاح للميليشيات

دفع الحكومة العراقية للإفراج عن علي دقدوق مستشار الخزعلي