الحوثي يخرق الهدنة في 3 محافظات

فيما رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، خرقت الميليشيات الحوثية الهدنة المعلنة في 3 محافظات يمنية، أبرزها إطلاق الميليشيات صاروخا باليستيا على مدينة مأرب شمالي شرق اليمن في وقت متأخر مساء أول من أمس.

ورحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الذي رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، واستجابة لحكومة بلادنا الإيجابية لهذه المبادرة.

باليستي الحوثي

ميدانياً، أطلقت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في وقت متأخر من السبت صاروخًا باليستيا على مدينة مأرب شمالي شرق اليمن، بالرغم من الهدنة التي أعلنها التحالف العربي. وقال مصدر محلي إن ميليشيا الحوثي استهدفت في وقت متأخر منزل الشيخ علي بن حسن بن غريب بمنطقة «آل شبوان» شمال شرق مدينة مأرب، بصاروخ باليستي، فيما أكد شهود عيان أن دفاعات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا حوثيا في سماء محافظة مأرب.

هجوم إرهابي

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الهجوم الصاروخي عمل إرهابي، لكونه استهدف حيًا سكنيًا في مدينة مأرب، وقال إن هذا العمل يؤكد رفض مرتزقة طهران لكل دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، واستغلالها إعلان تحالف دعم الشرعية واستجابة الحكومة لهذه المبادرة لتصعيد هجماتها على الأحياء السكنية واستهداف المدنيين، وتابع «الهجوم الصاروخي الإرهابي على حي سكني يؤكد رفض الميليشيا الحوثية للتهدئة».

إدانة التصعيد

أدانت وزارة الخارجية اليمنية استمرار تصعيد ميليشيا الحوثيين لأعمالها العسكرية ورفضها الاستجابة لهذه المبادرة باعتبارها فرصة سانحة لإنهاء حربها العبثية في اليمن وتوحيد الجهود لمجابهة مخاطر انتشار جائحة كورونا في بلادنا.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى ممارسة مزيد من الضغط على هذه الميليشيا للاستجابة لهذه المبادرة، وتحملها مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها لاسيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن.

تقديم التزامات

دعا أعضاء مجلس الأمن، الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة على وجه السرعة، مؤكدين تأييدهم لدعوة أمين عام الأمم المتحدة للأطراف اليمنية بالوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

خرق الهدنة

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ميدانياً، أفشلت القوات المشتركة في اليمن سلسلة هجمات على مواقعها شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظات البيضاء ومأرب وصعدة، في تواصل مستمر من قبل ميليشيا الحوثي في خرق الهدنة التي أعلنها التحالف العربي.

ونجحت القوات المشتركة في إحباط هجوم واسع شنّته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية شمال محافظة البيضاء «جنوب اليمن»، ضمن محاولاتها استغلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف والتزمت به قوات الحكومة الشرعية.

إحباط هجمات

أوضح حساب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن وحدات من القوات المشتركة كسرت هجمات شنّتها الميليشيا على مواقعها في جبهات ناطع والملاجم وقانية، مؤكداً تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية وصفها بـ«الكبيرة». وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد حسين النقح، إن ميليشيا الحوثي في جبهة قانية لم تلتزم بوقف إطلاق النار وتتعمّد اختراق الهدنة منذ ساعاتها الأولى، محمّلاً الميليشيا المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات اللامسؤولة. وفي محور الجوف أكدت مصادر حكومية أن ميليشيا الحوثي استغلت قرار وقف إطلاق النار وهاجمت مواقع الجيش في معسكر الخنجر وأن معارك عنيفة تدور هناك وأن العشرات قتلوا خلال هذه المواجهات، فيما أفشلت القوات الحكومية أيضاً محاولة تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيا الحوثي في المناطق الرابطة بين منطقة النقعة، شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة معقل الميليشيا.

الانقلابيون يخرقون الهدنة

إطلاق صاروخ باليستي على مدينة مأرب بعد الإعلان

هجمات الميليشيات على القوات المشتركة في 3 محافظات

إحباط هجوم واسع شنّته ميليشيا الحوثي شمال البيضاء

إفشال هجمات حوثية على جبهات ناطع والملاجم وقانية

استغلال الهدنة لمهاجمة مواقع الجيش في معسكر الخنجر

محاولة تسلل نفذتها مجاميع الحوثي شرق