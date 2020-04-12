الجيش الليبي يسيطر على بوابة أبوقرين بمصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي أمس سيطرته على بوابة أبوقرين الغربية جنوب مدينة مصراتة، بعد مواجهات مع ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، فيما استهدف الجيش تمركزات الميليشيات في منطقة القداحية جنوب شرق مدينة مصراتة. وكشفت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها أمس أن القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت تعزيزات ضخمة لمحاور القتال في العاصمة طرابلس وغرب مصراتة، وخاضت معارك عنيفة على أغلب خطوط التماس بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مصراتة بمنطقة أبوقرين والسدادة.

جثث المرتزقة

وبحسب الشعبة، فإن الميليشيات سحبت حتى الآن أكثر من 12 جثة لم تعرف هويتها من تحت أنقاض المبنى الذي اتخدته كغرفة عمليات تابعة لها، بعد أن استهدفت مدفعية الجيش غرفة عمليات مشتركة لضباط أتراك وقيادات ميليشيات الوفاق. ورفعت قوات الجيش الليبي درجة الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي هجوم من الميليشيات الإرهابية المعززة من تركيا والمدعومة بمرتزقة وإرهابيين قادمين من سورية، بمحيط طرابلس.

غارات جوية

أكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط منطقة الهيشة الجديدة، فيما حققت قوات الجيش تقدماً ملحوظاً في منطقتي القداحية وزمزم وأسرت عناصر تابعة للوفاق، مشيرة إلى شن غارات جوية لسلاح الجو في منطقة أبوقرين استهدفت مواقع وآليات مسلحة لقوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق. هذا، وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية معارك دامية في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ضد الميليشيات المسلحة التي يحتمي بها السراج مدعومين بالمرتزقة السوريين وعناصر من الغزاة الأتراك.