عاجل-استقالة وزير الداخلية التركي بسبب كورونا

قدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته بعد يوم من الإعلان المفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد بسبب كوفيد-19، في قرار أدى القرار إلى احتشاد السكان المذعورين في المتاجر لشراء مؤن.



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