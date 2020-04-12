أكثر من 14 ألف وفاة بـ«كورونا» في فرنسا

قالت الإدارة العامة للصحة في فرنسا، اليوم الأحد، إن فيروس كورونا المستجد «يواصل الانتشار بشكل نشط» وأدى إلى وفاة 14393 شخص في البلاد، وذلك عقب تسجيل 315 وفاة إضافية في المستشفيات خلال 24 ساعة.

وأضافت الإدارة في بيان أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام العناية المركزة لليوم الرابع على التوالي، لكنّه انخفاض ضئيل بـ35 مريضا فحسب.

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