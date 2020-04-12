وفيات «كورونا» في إسبانيا تعاود الارتفاع بعد تسجيل 619

عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء كوفيد-19 في إسبانيا الارتفاع مع تسجيل 619 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في هذا البلد إلى 16972 وفاة، وفق أرقام جديدة أعلنتها الحكومة.

وبلغت الحصيلة اليومية السبت 510 وفيات في ثالث أكثر بلد تضرراً جراء فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

في المقابل، تراجع عدد الإصابات الجديدة المثبتة في 24 ساعة عما كان عليه السبت مسجلاً نحو 4100 إصابة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 166019، فيما بلغ عدد المرضى الذين تعافوا 62391.

وعلى إثر ذلك قال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إن إسبانيا «لا تزال بعيدة جداً عن إعلان النصر» في حربها ضد الوباء.

ورغم أن مسؤولي الصحة قالوا إن الوباء وصل إلى ذروته، إلا أنهم دعوا السكان إلى اتباع إجراءات الإغلاق.

وتم تمديد فترة الحجر المنزلي الصارم المفروض في إسبانيا منذ 14 مارس إلى 25 أبريل، سانشيز حذر منذ الآن بأنه من المتوقع تمديده مجدداً، داعياً إلى عدم التساهل في الالتزام بالتدابير.

ولا يحق للإسبان البالغ عددهم حوالى 47 مليون نسمة الخروج من منازلهم سوى للعمل إن كان العمل من المنزل مستحيلاً، وشراء مواد غذائية وتلقي علاج وإخراج كلابهم، ويحظر عليهم القيام بأي نزهة أو نشاط رياضي في الخارج.

في المقابل، يتوقع أن ينتهي الاثنين الحظر المفروض منذ أسبوعين على النشاطات غير الأساسية والذي شل رابع اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة «لا زلنا بعيدين جداً عن النصر، ومن لحظة عودتنا إلى الحياة الطبيعية».

وأضاف «نحن جميعاً نتوق إلى العودة إلى الشوارع (...) ولكن رغبتنا الأكبر هي الانتصار في هذه الحرب ومنع حدوث انتكاسة».

وبمواجهة المخاوف من تسجيل ارتفاع مجدداً في تفشي الفيروس، أعلنت الحكومة أنها ستوزع عشرة ملايين كمامة اعتباراً من الاثنين على الأشخاص المرغمين على استخدام وسائل النقل المشترك لمعاودة العمل.

وأعلنت وزارة السياحة أن تدابير التباعد الاجتماعي ستبقى سارية في البلاد التي تستقطب عشرات ملايين السياح سنوياً، حتى على الشواطئ خلال الصيف لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.