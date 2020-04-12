بعد أكثر من 20 ألف وفاة بـ«كورونا».. الأميركيون يقضون عيد القيامة تحت العزل

أمضى الأميركيون، اليوم الأحد، تحت إجراءات العزل العام مع تجاوز حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد 20500 وعدد الإصابات المؤكدة أكثر من نصف مليون خلال عطلة عيد القيامة.

وبينما تخضع معظم البلاد لقيود البقاء بالمنزل لمكافحة تفشي المرض لجأ كثيرون إلى خدمات كنسية عبر الإنترنت لإحياء اليوم المقدس لدى المسيحيين.

وكتب جوس جوميز أسقف لوس أنجليس للقساوسة والمصلين بأنحاء البلاد «الأجيال القادمة ستنظر إلى ما نحن فيه باعتباره الصوم الأكبر لعام 2020، وقت أظلمت الأرض كلها فجأة بسبب المرض والموت» داعياً إياهم إلى الثبات.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مع تسجيل نحو 2000 حالة وفاة يومياً خلال الأيام الأربعة الماضية، وكان العدد الأكبر في مدينة نيويورك ومحيطها.

وبينما تزايدت حصيلة الوفيات بحث الرئيس دونالد ترامب الموعد الذي ربما تبدأ فيه البلاد في العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان اليوم الأحد إن إدارة ترامب تعتبر الأول من مايو تاريخاً مستهدفاً لتخفيف قيود البقاء في المنزل في أنحاء الولايات المتحدة لكنه حذر من أن من السابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق.

وقال في مقابلة مع شبكة (إيه. بي.سي) التلفزيونية «نرى النور في نهاية النفق المظلم» مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «السلامة العامة ومصلحة المواطنين الأميركيين تأتي في المرتبة الأولى. يجب أن تكون هذه دوافع تلك القرارات».

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة إنه يشعر بتفاؤل حذر إزاء حدوث تغير في بعض أجزاء البلاد بمجال مكافحة التفشي.