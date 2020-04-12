المغرب يسجل شفاء أصغر مصابة بـ«كورونا»

كشف رئيس الحكومة المغربية، اليوم الأحد، أن رضيعة في الشهر الثالث تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مدينة فاس.

وقال سعد الدين العثماني عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "شفيت بفضل الله الرضيعة سما التي تبلغ من العمر 3 أشهر، وهي أصغر مصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "أدخلت الرضيعة في حالة حرجة المستشفى الجامعي بمدينة فاس حيث أمضت 16 يومًا، الحمد لله على سلامتها وهنيئاً لأبويها وأسرتها".

يشار إلى أن المغرب سجل 1617 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وتعافى 153 منهم، بينما توفي 72.