أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أنّ بلاده "ستهزم" فيروس كورونا المستجد في رسالة مصورة نشرها موقع الحكومة فيما يغادر المستشفى بعد تلقيه علاجا مكثفا من الوباء.
وقال الزعيم البالغ من العمر 55 عاماً، وهو جالس ويرتدي بدلة وربطة عنق "سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه سويا"، متابعا "على الرغم من أن القتال لم ينته بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدماً في هذه المعركة الوطنية المذهلة".
وقال جونسون إن "الأمر كان من الممكن أن يسير في أي من الاتجاهين" بالنسبة له عندما كان في المستشفى يتلقى العلاج من إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأضاف جونسون في فيديو على تويتر، اليوم الأحد، بعد قليل من إعلان خروجه من المستشفى في لندن "من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتناني لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتي".
وشكر كل شخص في بريطانيا على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وقال إنه يعتقد أن الجهود التي تبذلها الأمة بأسرها تستحق العناء.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: ممتن لهيئة الصحة لإنقاذها حياتي وسنهزم «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.