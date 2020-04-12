كورونا: أميركا تعتزم تخفيف القيود وجونسون يغادر المستشفى والصين تعلن حالات مستوردة

رجح مسؤول أميركي تخفيف قيود الحجر الصحي مع بداية الشهر المقبل في ظل أزمة تفشي وباء كورونا، فيما غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى بعد تعافيه من الفيروس.



وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي أي) ستيفن هان اليوم الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر الأول من مايو/أيار تاريخا مستهدفا لتخفيف قيود البقاء في المنزل في أنحاء الولايات المتحدة، لكنه حذر من أنه من السابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق.



وأضاف لبرنامج "ذيس ويك" على محطة "أي بي سي" "نرى النور في نهاية النفق المظلم"، لكنه أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيت الذي يمكن فيه رفع القيود بأمان.



وفي بريطانيا، غادر رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأحد المستشفى في لندن، حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت الحكومة البريطانية.



وكان جونسون أدلى صباح الأحد بأول إعلان رسمي له منذ دخوله المستشفى، وقال "لن أستطيع أن أفي العاملين في نظام الرعاية الصحية في بريطانيا ما يستحقون من الشكر، لقد أنقذوا حياتي".



وتشهد بريطانيا حاليا عدد وفيات يوميا يماثل الأرقام المسجلة سابقا في أكثر البلدان تضررا في أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا، بعد أن تخطت عتبة 10 آلاف حالة وفاة خلال اليومين الماضيين.



لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير، لأن العدد لا يشمل من ماتوا في دور الرعاية وفي المجتمع.



ودعا البابا فرانشيسكو في رسالته بمناسبة عيد الفصح اليوم الأحد إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة، وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، كما طالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم"، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا المستجد.



وترفض الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على إيران رغم تسجيل هذا البلد حصيلة فادحة من الإصابات بالفيروس.



وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد حول العالم في هذا اليوم 110 آلاف حالة، وجاء ذلك في أحدث معطيات صادرة عن موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.



وأوضحت المعطيات -التي نشرها الموقع نفسه- أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونا و795 ألفا و630 حالة.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة البلدان التي شهدت أكثر الوفيات، بـ20 ألفا و580 وفاة.



وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ19 ألفا و468، وإسبانيا ثالثة بـ16 ألفا و972، وفرنسا رابعة بـ13 ألفا و832، وبريطانيا خامسة بـ9 آلاف و875، وإيران سادسة بـ4 آلاف و474 حالة، وحتى اليوم تعافى من الفيروس 411 ألفا و871 مصابا.



وأعلنت الصين الأحد عن 97 إصابة "مستوردة" جديدة -أي لوافدين من الخارج- بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس/آذار الماضي وبدء تسجيل هذه الإصابات.



وتمت السيطرة على الجائحة في جميع أنحاء البلاد بشكل عام، لكن السلطات الصحية في شنغهاي أشارت إلى وصول 51 صينيا مصابين بوباء كوفيد-19 في الرحلة نفسها القادمة من روسيا.



المصدر: وكالات