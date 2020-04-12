سناء عكرود:  الوضع الحالي فرصة للمسؤولين ليتذكروا أصحاب “الحجر الإجباري التهميشي” 

اعتبرت الفنانة سناء عكرود أن فترة الحجر الصحي، فرصة ليتذكر أصحاب الكلمة، والقرار، “الذين يعيشون الحجر الإجباري التهميشي المجحف منذ سنوات”، حسب تعبيرها.

وشاركت عكرود، ليلة أمس السبت، منشورا، نصحت فيه جمهورها بالتأقلم مع الوضع، الذي فرضه الحجر، فيما سلطت الضوء، كذلك، على تهميش فئات في المجتمع تعاني في فترة الحجر، أو بدونها.

وبررت عكرود لمتابعيها سبب غيابها عن وسائل التواصل الاجتماعي، في الأونة الأخيرة، وقالت في بداية تدوينتها: “أتمنى أن تكونوا بألف خير، شكرا جزيلا لكل من سأل عني، كما تعلمون، فالانستغرام، وغيره من المنصات الإلكترونية، ليسوا دائما نافذة موضوعية للحياة الواقعية، وليس بالتأكيد الوسيلة الوحيدة لممارسة الحياة، أو المشاركة”.

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وأضافت عكرود: “التأقلم هو أفضل موهبة يمكن للمرء أن يصقلها، خلال هذه الأيام المختلفة، أتمنى أن تجدوا إيقاعكم ويعبر الإنسان أينما كان هذا الممر بصحة نفسية وجسدية “متينة” .

وزادت عكرود :”كورونا لم يفتك بالمناعة فقط، بل فتك بالكرامة و الأنفة، هذا الحجر يشبه الصيام، ففي الصوم تتذكر قليلي الحيلة، وفي هذا الحجر المؤقت، يجب أن يتذكر أصحاب الكلمة والقرار، أولئك الذين يعيشون الحجر الإجباري التهميشي المجحف منذ سنوات… أرجو صادقة أن نتحدث عن فن، تربية وتعليم، صحة، وضمان اجتماعي قبل كورونا، و بعد كورونا”.

يذكر أن الممثلة، والمخرجة سناء عكرود تقضي فترة الحجر الصحي في الديار الكندية، حيث تقيم عادة مع أسرتها، وزوجها الفنان محمد مروازي.