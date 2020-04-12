بسبب سوء تدبيره لجائحة كورونا.. وزير الداخلية التركي يستقيل من منصبه

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه بسبب الانتقادات التي تلاقاها بعد فرض حالة التجوال خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا.

وكتب الوزير، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه يتحمل مسؤولية تطبيق قرار حظر التجول لمنع الوباء في هذه المرحلة.

وأضاف “تم اتخاذ هذه الخطوة في نهاية الأسبوع من أجل وقف الوباء إلى حد ما، ولكني لم أرغب في إيذاء شعبي، سأكون مخلصا حتى نهاية حياتي”.

وكانت تركيا قد أعلنت منع التجوال خلالة عطلة نهاية الأسبوع بشكل فجائي لمنع تفشي وباء كورونا الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى خصوصا في مدينة اسطنبول.