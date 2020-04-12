طمرة: وفاة مُسنة مصابة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت مساء اليوم الأحد، مُسنة (90 عاما) من بلدة طمرة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الأولى التي تسجل في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 11,145 من بينها 103 وفيات.

وعُلم أن المتوفاة هي الحاجة سميحة عبد القادر ذياب، وكانت قد أصيبت ونجليها بفيروس "كوفيد 19" ونقلت لتلقي العلاج في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية. وأعلنت العائلة عن عدم إقامة بيت للعزاء نظرًا للأوضاع الراهنة والتزاما بالتعليمات الاحترازية لمنع تفشي العدوى.

يشار إلى أن قريب الضحية أوضح على في منشور على "فيسبوك" أن الحاجة سميحة كانت مصابة بفيروس كورونا وأن تقرير الطبي ذكر أن الوفاة جاءت نتيجة لتوقف عمل القلب وتدهور حالتها الصحية.