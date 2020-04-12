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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى مصافي عدن يشكر مدير الإمداد العسكري على توفير الكمامات والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
ثمنت إدارتي شركة مصافي عدن، ومستشفى المصفاة، جهود العميد. علي محمد علي الكود نائب مدير دائرة الامداد والتموين العسكري ، في توفير الكمامات للمستشفى بعد نفاذها وعدم توفرها في السوق المحلية .
وأوضحت نائب مدير عام مستشفى المصفاة، الدكتور، أحلام الميسري، أن المستشفى كان يعاني من نفاذ الكمامات الطبية بسبب عدم توفرها في السوق المحلية بعد توقف إستيرادها بسبب تفشي وباء كورونا في العالم .. مشيرة إلى أن العميد علي الكود قام مشكوراً بتوفير دفعة أولية 2000 كمامة لمستشفى المصافي وأيضاً لعمال النوبات في المصفاة وميناء الزيت .
واضافت أن هذه الكمية ستساعد الطاقم الطبي في مستشفى المصفاة على أداء مهامه الطبية .. متقدمة بهذا الشأن بالشكر والتقدير لإهتمام العميد علي محمد الكود وتوفيره هذه الكمية من الكمامات التي قال أنها ستكون أولية
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