الحشد الشعبي يستذكر مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر

تستذكر هيئة الحشد الشعبي، غدا مرور 100 يوم على استشهاد القادة الشهداء صناع النصر وابطال التحرير في جريمة إرهابية غادرة فجر الثالث من كانون الثاني 2020.

وبهذه المناسبة تجدد هيئة الحشد الشعبي العزاء لابناء شعبنا العراقي والأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل الذي هز العالم ودمعت له عيون الشرفاء في كل مكان لهول الفاجعة وخسة الجريمة التي كانت مثالا لكل معاني الاجرام والإرهاب والاستهتار.

ونجدد بهذه المناسبة المضي على العهد في اكمال مسيرة القادة الشهداء وفي مقدمتهم القائد الكبير الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس (رحمه الله) في الدفاع عن ارض العراق وشعبه ومقدساته ولعل أزمة كورونا التي نعيشها افصحت بوضوح عن ان الحشد الشعبي كان وسيبقى ومايزال المدافع في الصف الأول في أي محنة تمر بها بلادنا حاملا مشعل القادة الشهداء لينير به الدرب ويستلهم العزيمة والإصرار.

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وتود هيئة الحشد الشعبي الإعلان عن تنظيم سلسلة فعاليات بهذه المناسبة في الساعة الخامسة تنطلق يوم غد الاثنين تحت شعار (100يوم وانتم معنا).

وستراعى في هذه الفعاليات الحظر الصحي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وستركز الفعاليات على استذكار القادة الشهداء ومسيرتهم الخالدة والظافرة في كتابة قصة انتصار الوطن ودحر الإرهاب، إذ تشمل فعاليات إعلامية فنية وثقافية.

وتدعو هيئة الحشد الشعبي وسائل الاعلام المختلفة وكافة الفعاليات المدنية والثقافية والاجتماعية والعشائرية ودوائر الدولة الى المشاركة مع أبناء شعبنا العراقي في احياء هذه المناسبة.