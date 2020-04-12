كيف تتجنب عدوى "كورونا" عند شراء مستلزمات رمضان؟‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل علينا شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة؛ ما يضطر الأفراد للخروج لشراء مستلزمات الشهر الكريم. ولتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد أثناء الذهاب للتسوق عليك اتباع عدة إرشادات، من بينها: الحرص على ارتداء قفازات، وإزالة الأوساخ أو الحشرات العالقة بالمستلزمات عند الشراء، وغسل اليدين بالصابون جيدا لمدة 20 ثانية قبل عملية الشراء وبعدها، والعديد من النصائح الأخرى التي ترصدها "العين الإخبارية" في التقرير التالي:

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