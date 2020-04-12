أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، أن الإمارات تلتزم بخفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا تماشيا مع اتفاق أوبك+.

وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، السبت، على تويتر "قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا"، مشيرا إلى أن القرار سيساعد في تحقيق التوازن بين الإمدادات والطلب .

وأعلن الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي عن توصل دول أوبك+ إلى اتفاق تاريخي وخفض إنتاج النفط بما يقارب 10 ملايين برميل يوميا بدءا من الأول من مايو/آيار المقبل.



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وكتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الأحد، "بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة.. نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء "أوبك +" ابتداء من الأول من مايو/آيار 2020”.

وتوصل أعضاء "أوبك+" إلى اتفاق لكبح إنتاج الخام بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية في محادثات مطولة جرت الخميس الماضي، وقالوا إنهم يريدون أن يخفض الآخرون 5% أخرى، ويقضي الاتفاق بتخفيض الإنتاج عبر 3 مراحل، الأولى بـ10 ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.



ويتواصل هذا التخفيض في أول يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 بواقع 8 ملايين برميل يوميا، ثم تقليص آخر بـ6 ملايين برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني 2021 إلى نهاية أبريل/نيسان 2022.

غير أن الجهود المبذولة لإبرام الصفقة اللازمة لتصريف براميل النفط الزائدة في السوق المتضررة بسبب الطلب الضعيف جراء تفشي فيروس كورونا، واجهت عقبة عندما قالت المكسيك إنها ستخفض الإنتاج بما لا يتجاوز ربع ما تطالبها به أوبك+.