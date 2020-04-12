أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، توثيق 241 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة.

وأكد التحالف العربي استمرار التحالف والجيش اليمني في الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل باليمن



وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، إن ميلشيا الحوثي استخدمت كافة أنواع الأسلحة، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية أثناء خرقها لوقف إطلاق النار باليمن.

وأضاف المالكي أن التحالف العربي يطبق أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بقواعد الاشتباك.



وفي وقت سابق الأحد، وثّق الجيش اليمني 40 انتهاكا حوثيا للهدنة الإنسانية، التي دخلت يومها الرابع دون غارات للتحالف.

وأكد مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" أن المليشيا الحوثية واصلت حشد عناصرها إلى مديرية صرواح بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف مدينة مأرب، شرقي البلاد.

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وقال الجيش اليمني، في بيان، إن الخروقات الحوثية تنوعت بين الهجمات لمحاولة التقدّم وإطلاق الصواريخ على المنازل والأحياء والمعسكرات، واستحداث الخنادق والتحصينات وحشد التعزيزات، والضرب على مواقع الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة المتوسّطة.





وتمتلك مليشيا الحوثي سجلا أسود في انتهاك قرار وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بدء الانقلاب قبل 5 سنوات، وآخرها اتفاق ستوكهولم الهش في مدينة الحديدة، والذي شهد أكثر من 6 آلاف خرق خلال عام واحد من توقيعه، وفقا لمصادر حكومية.

والأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأكد التحالف أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

وأوضح أن "التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ولفت إلى أن تلك الخطوة "ستدعم بشكل كبير جميع الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".