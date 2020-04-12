سجلت وزارة الصحة التونسية، الأحد، 3 حالات وفيات جراء فيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 31 حالة، في حين بلغ عدد المصابين 707 إصابات بزيادة 22 حالة.

وتتوزع الإصابات بفيروس كورونا، حسب بيان للسلطات الصحية التونسية على 23 محافظة من مجموع 24، تستحوذ فيها العاصمة تونس على أغلبية عدد المصابين بـ167 إصابة.

وأكدت "الصحة التونسية" أن التحاليل المخبرية التي تجريها تكون بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة.

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وأشارت إلى إخضاع حوالي 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى الحجر الصحي الذاتي.

وأعلن معهد باستور للأبحاث الطبية في تونس، الأحد، انطلاق تطوير أبحاثه العلمية للوصول إلى لقاح للفيروس، يشارك فيه العديد من المختصين في علم الوبائيات في تون.

وكان وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي أعلن في تصريحات إعلامية، بأنه تم التعرف في مخبر "شارل نيكول" للبحوث (حكومي) على تركيبة الحمض النووي الريبوزي ARN الخاص بالفيروس، معتبرًا بأنه مكسب علمي كبير للخبرات الطبية التونسية.

وأضاف: "هذا المكسب العلمي سيمكن الإطارات الطبية وخبراء الصحة في تونس من المقارنة بالفيروسات الأخرى الموجودة في إيطاليا والصين".

