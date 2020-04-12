اتهامات لشينزو آبي بعدم الإحساس باليابانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد، ردوداً غاضبة من بعض مستخدمي تويتر بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي الشاي ويقرأ مرفقاً التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم. وأصبح تساؤل (من تظن نفسك؟) من أكثر ما يتم تداوله على تويتر، ويقول المستخدمون إن رسالة آبي تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا. والمقطع الذي نشره آبي كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعاً لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيا الناس للانضمام إليه. وكتب أحد مستخدمي تويتر يقول، "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل "من تظن نفسك؟" لكن مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن آبي قائلين، إن من حق رئيس الوزراء أيضاً الحصول على وقت دون عمل. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن آبي خارج ساعات العمل العادية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 6 آلاف إصابة. وكان ذلك في أول عطلة نهاية أسبوع في البلاد منذ أعلنت حالة الطوارئ في مراكز سكانية رئيسية لمكافحة انتشار الفيروس.

