رصانة: طهران نجحت في تسييس كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اعترف تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، أن النظام الإيراني يسعى إلى تسييس جائحة كورونا التي يمر بها العالم حاليا.

وقال التقرير الذي يرصد أبرز الأحداث في إيران خلال شهر مارس الماضي إن المسؤولين الكبار في طهران وجهوا الاتهام إلى الولايات المتحدة بمسؤولية صناعتها للفيروس، واتضح ذلك من خلال تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي؛ في المقابل تقدم ناشطون إيرانيون بعريضة اتهام ينسبون فيها تفشي “كورونا” إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وخامنئي؛ لتأخرهما في الإعلان عنه، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية منه لأسباب سياسية.

واشتمل التقرير على 3 أقسام رئيسة، يهتم الأول بالشأن الداخلي الإيراني، في حين يرصد الثاني تفاعلات إيران مع العالم العربي، ويتناول الثالث الحراك الإيراني على الصعيد الدولي.

وعلى الصعيد الداخلي، تناول التقرير اجتياح وباء “كورونا” المستجد (كوفيد-19) إيران على نحو يفوق بقية دول المنطقة، مما جعلها ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا على مستوى العالم، خاصة في الأماكن الدينية، إذ رفض المتشددون إغلاق هذه الأماكن في بداية الأمر، ولكنهم رضخوا بعد أن قررت الحكومة إغلاقها، ولاحقا اقتحمت مجموعة من الأشخاص هذه الأماكن رافضين القرار الحكومي.

استغلال كورونا

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وسياسيا، أبرز التقرير سعي إيران لتسييس جائحة “كورونا”، ولفت التقرير إلى استغلال المرشد الأعلى علي خامنئي تعليق البرلمان؛ بسبب إصابة أعضائه بوباء “كورونا” المستجد، لتمرير الموازنة الإيرانية العامة لعام 2020- 2021م بعد رفضها عدة مرات من قبل البرلمان منذ ديسمبر الماضي، لمجافاة أرقام الموازنة الواقع الإيراني، واعتماد بنود الإيرادات على زيادة متحصلات الضرائب، وهو أمر من الواضح عدم واقعيته في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

وعلى الصعيد العسكري، تطرق التقرير إلى مسؤولية تحويل مواجهة وباء “كورونا” للحرس الثوري الإيراني؛ وذلك لتحسين صورته لدى المواطنين، خصوصا بعد حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الميلادي الجاري، وترديد قيادات الحرس الثوري أقولا للمرشد الإيراني بطريقة عسكرية، من خلال إعلانهم أن جائحة “كورونا” حرب بيولوجية أمريكية ضد إيران.

نفوذ في العراق

وفي الشأن العربي، تناول التقرير مواصلة إيران مساعيها في الاحتفاظ بنفوذها في جارتها العراق على الرغم من تصاعد موجات رفض الشعب العراقي لوجودها، بعد استهداف القوات الأمريكية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يناير الماضي، إذ تتمحور المساعي الإيرانية حول دفع ميليشياتها للهجوم على القوات الأمريكية؛ لتسهيل إقصاء التيارات الرافضة لوجودها، مع اختيار رئيس وزراء جديد للعراق لا يعارض تنفيذ أجندتها.

إرهاب صحي

ودوليا، وصفت طهران العقوبات الأمريكية بأنها تمثل إرهابا طبيا وصحيا، وتحد من قدرتها على مواجهة “كورونا”، وجرى ذلك خلال تحرك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعديد من العواصم الأوروبية، والمنظمات الدولية، كما طالبت الحكومة الإيرانية، خامنئي باستخدام الاحتياطي النقدي لمعالجة آثار الأزمة بدلا من توجيهه إلى الميليشيات، وترقب رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح الإيراني؛ كي ينفق الاحتياطي النقدي في شراء أسلحة من روسيا والصين، في حين رأت روسيا ضرورة رفع العقوبات؛ في ظل تفشي فيروس كورونا.