روحاني: سنمنع التجمعات الدينية في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول «لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا». ومن المتوقع أن يبدأ رمضان في 24 من أبريل الحالي.
وقال روحاني إن أداء إيران في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة، وأشار خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، مخاطبا أوروبا والولايات المتحدة «لقد كان أداؤنا أفضل منكم في مكافحة فيروس كورونا».
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