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117 وفاة جديدة في إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4474 حالة، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات بلغ 71 ألفا و686 حالة، بعد تسجيل 1657 حالة إصابة جديدة.

من جهته، اتهم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، منظمة اليونيسف (منظمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بشؤون الطفل والأمومة) بتنفيذ أجندات مشبوهة، من أجل تفكيك المجتمع الأسري في إيران، وكتب في مقال نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية أمس «إن تغيير نمط الحياة إلى الطريقة الغربية من ضمن مهام اليونيسف في إيران».

كما اعتبر أن المنظمة الأممية تتلقى ميزانيتها من «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»، من أجل محاولة تنفيذ برامجها في البلاد باستخدام المؤسسات الدولية.

و اعتبر «اليونيسف خادمة للولايات المتحدة وليس لها أي غرض سوى تعزيز الثقافة الغربية»، ودعا إلى التصدي لتلك النوايا، كاتبا «يجب ألا نسمح بأي تغلغل للمنظمات الدولية التي تدافع عن الثقافة الغربية حتى تتمكن من تنفيذ أهدافها الشريرة بأمان على أيدينا في جمهورية إيران الإسلامية».

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الأرقام الرسمية لكورونا في إيران:

71,686 إصابة

4474 وفاة

1657 إصابة في 24 ساعة

117 وفاة في 24 ساعة

43894 حالة تعافت