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ظريف يبحث مع غوتيريس العقوبات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف بحث هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

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وأضافت الوكالة في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن الجانبين بحثا أيضا أحدث التطورات المتعلقة باليمن، في وقت تسعى فيه إيران إلى التدخل في شؤون عدد من البلاد العربية وتحريك وكلاء الشر التابعين لها لإثارة الفتن.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها، ومنذ ذلك الحين، استخدمت الولايات المتحدة سياسة «الضغط الأقصى» لإجبار إيران على منع تمويل الإرهاب ووقف برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها، وترفع كل العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لمصلحة إيران.