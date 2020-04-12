نهرا: بشري مقفلة تماماً على الداخلين والخارجين منها

أشار محافظ الشمال ​رمزي نهرا​، إلى أن "بشري مقفلة تماماً على الداخلين والخارجين منها بتاتاً وننصح الذين يودون زيارة بشري إلى عدم القيام بذلك كما توجه إلى الذين يودون الخروج للبقاء بمنازلهم للمحافظة على صحتهم وصحة المجتمع من إنتشار ​فيروس كورونا​".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن "غرفة عمليات المحافظة المتمثلة ب​القوى الأمنية​ والعسكرية و​الجيش اللبناني​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ والجهود الجبارة التي تبذل من الجهات المعنية والحكومة ورئيسها ​حسان دياب​ ووزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، أدت إلى استقرار في الوضع بالنسبة إلى معاناة الدول الكبرى مع فيروس كورونا".

وأكد المحافظ نهرا أن "هناك طبيب يعالج في مستشفى بشري لا يعرف أنه يحمل الفيروس، نقله إلى عدة أشخاص، وبدأت العدوى تنتشر ككرة الثلج حيث تم نقل الفيروس إلى عدة أشخاص، وتفشى الفيروس في محلة محددة محصورة في بشري وليس في كل بشري".

ولفت إلى أنه "لا وجود ل​حظر تجول​ تام لأن الناس تريد حاجات يومية، والإجراءات المتخذة بعزل بشري هي بسبب عدم توسع الفيروس وانتشاره بشكل أكبر، وحركة الخروج مقتصرة على الحالات الخاصة جدا وهناك تقبل من أهالي بشري لأن الهدف هو حماية الأهالي والآخرين، وسياسيي وفعاليات المنطقة رحبوا بهذا القرار ولا يمكن التغلب على الفيروس إلا بالتكاتف والصبر".

واعتبر أن الوضع في ​مدينة طرابلس​ جيد جداً لحد الآن في مدينة طرابلس، وليس لدينا حتى الآن أكثر من 15 إصابة.