الحاج حسن: لتوخي الدقة في المعلومات قبل نشرها خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة

شدد رئيس تكتل ​بعلبك الهرمل​ النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "ضرورة تحلي بعض وسائل الإعلام ولا سيما المواقع الإلكترونية بالمسؤولية الوطنية خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة ونطالب الجميع بتوخي الدقة في المعلومات قبل نشرها"، مشيراً الى انه "للأسف العديد من المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وقعت في فخ بث الشائعات وساهمت في انتشار الفيديو المفبرك حول ​مستشفى الرسول الأعظم​ على بعض المواقع والمنصات الإلكتروني".

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