محمد سليمان: الشكر لتركيا على تعاونها في حل مشكلة السائقين

توجه عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، بـ"الشكر للحكومة التركية على تعاونها في حل مشكلة السائقين ال​لبنان​يين العالقين على الحدود العراقية-التركية عند معبر الخابور، والذين باتوا في طريقهم إلى لبنان وأخص بالشكر السفير ​هاكان تشاكل​ والصديق النائب حسين الشنوردي في ​البرلمان التركي​، على مساهمتهما في حل هذه القضية ألإنسانية".

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