بلدية صيدا وزعت قسائم شرائية رغم حظر التجوال اليوم

أعلنت لجنة إدارة الأزمات والكوارث في ​بلدية صيدا​ عن "أن فرق المتطوعات والمتطوعين في ​الجمعيات الأهلية​ واصلت طوال اليوم، رغم حظر التجوال، عملية تسليم قسائم المساعدات الشرائية إلى أصحابها في أحياء ​صيدا القديمة​، كما تم توزيع القسائم للاهالي في منطقتي الفيلات والتعمير"، وأنه "من المقرر أن تستكمل عملية توزيع القسائم غدا الإثنين أيضا، في الفيلات والتعمير وكل صيدا الإدارية، بالتزامن مع إتمام التحضيرات لبدء توزيع القسائم لمستحقيها خارج صيدا الإدارية قريبا".

وذكرت اللجنة المواطنين في بيان، "بأنه في حال عدم تسلمهم القسائم الشرائية حتى مساء الثلاثاء 14-4-2020، الإتصال بفريق تلقي الملاحظات في غرفة العمليات المشتركة لبلدية صيدا والجمعيات، وذلك إعتبارا من نهار الأربعاء 15-4-2020، وتسجيل أسمائهم ليتم التدقيق بها، والعمل على إيصال القسائم إليهم".