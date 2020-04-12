وزير الخارجية: الأسبوع المقبل قد نؤخّر لأيام عدة تأمين عودة المغتربين أو نخفّض عدد الرحلات

أعتبر ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، في حديث تلفزيوني، ان "التجربة التي حصلت مؤخراً بما يخص عودة المغتربين من الخارج تعتبر ناجحة، وهذا الكلام ليس نابع من منطلق المسؤولية في ​وزارة الخارجية​ او المشاركة باللجنة، وانما من منطلق المعطيات والنتائج، ويجب الانتباه الى اننا نقوم باستعادة المغتربين في وضع سيء جداً، وسط اغلاق المطارات، ولكن النجاح كان حليفنا وبالطبع لا يوجد اي شي كامل".

ولفت حتي الى ان "الأسبوع المقبل قد نؤخّر لأيام عدة تأمين عودة المغتربين أو نخفّض عدد الرحلات، وتم تحديد مبلغ مليون ​دولار​ لتحويلها إلى ​الطلاب​ اللبنانيين في الخارج، ولكن يمكن القول ان هذا الأسبوع كان ناجحاً لأنّنا عملنا في ظروف صعبة جداً ومن واجبنا تأمين عودة آمنة للبنانيين".