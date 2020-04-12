وزير الداخلية التركي يعلن استقالته من منصبه

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه في تغريدة على مواقع التواصل.
واضاف: "انا لا اتحمل مسؤولية خرق ربع مليون شخص لقواعد الحظر".
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