الصحة المصرية: تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ فى مصر، عن "تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة"، مشيرة الى ان "​حالات​ الشفاء بين مصابي الفيروس ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من ​مستشفيات​ العزل، وعدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065".

هذا وأعلن رئيس الوزراء المصري، ​مصطفى مدبولي​، في كلمة له في وقت سابق، ان "​مجلس الوزراء المصري​ قرر أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 شهور دعمًا لصندوق تحيا مصر والعمالة غير المنتظمة".