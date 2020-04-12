الصحة المصرية: تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى مصر، عن "تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة"، مشيرة الى ان "حالات الشفاء بين مصابي الفيروس ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من مستشفيات العزل، وعدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065".
هذا وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة له في وقت سابق، ان "مجلس الوزراء المصري قرر أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 شهور دعمًا لصندوق تحيا مصر والعمالة غير المنتظمة".
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