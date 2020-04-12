الخارجية الروسية: يجب عدم تسييس أزمة كورونا والتي تمثل تحديا عالمياً

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، إنه "من المهم جداً تجنب تسييس أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد، والتي تمثل تحدياً عالمياً للمجتمع الدولي بأسره ويتطلب إجراءات منسقة من جميع الدول"، موضحة ان "ادعاءات ​واشنطن​ الأخيرة ضد ​منظمة الصحة العالمية​ محاولة للتنصل من المسؤولية عن وضع تفشي وباء "كوفيد-19" في ​الولايات المتحدة​". إضغط للمزيد

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