وزير الطاقة السعودي: توصل أعضاء "أوبك +" لاتفاق على خفض الإنتاج بدءا من أيار القادم

أعلن وزير ​النفط​ السعودي، عبد العزيز بن سلمان،في حديث مع الصحفيين عن "توصل أعضاء "​أوبك +​" لاتفاق على خفض الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع أيار القادم".

هذا وكان اجتماع ​منظمة أوبك​ و​روسيا​ ودول أخرى منتجة للنفط قد بدأ في وقت سابق، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن أكبر تخفيضات نفطية على الإطلاق، تصل إلى 10 في المئة من المعروض العالمي، بعدما أوقفت ​المكسيك​ جهودهم الأولية لدعم أسعار النفط وسط تفشي جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض كوفيد19.