وزير الطاقة السعودي: توصل أعضاء "أوبك +" لاتفاق على خفض الإنتاج بدءا من أيار القادم

أعلن وزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان،في حديث مع الصحفيين عن "توصل أعضاء "أوبك +" لاتفاق على خفض الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع أيار القادم".
هذا وكان اجتماع منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط قد بدأ في وقت سابق، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن أكبر تخفيضات نفطية على الإطلاق، تصل إلى 10 في المئة من المعروض العالمي، بعدما أوقفت المكسيك جهودهم الأولية لدعم أسعار النفط وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19.
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