اليوبي يرد على الأسئلة المطروحة حول “قلة” التحاليل المنجزة لاكتشاف “كوفيد 19”

خرج مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الأحد، للحديث عن خلفيات رفع الوزارة، خلال الأيام القليلة الماضية، لأعداد التحاليل المخبرية لفيروس كورونا المستجد.

وقال اليوبي، في مداخلة له اليوم على القناة الثانية، إن التحاليل المخبرية المنجزة توازي الهدف في كل مرحلة، من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.

وأوضح اليوبي أن الوزارة انتقلت الآن إلى مرحلة الكشف بالتحاليل المخبرية على المخالطين لكل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يفسر انتقال أعداد الحالات المستبعدة يوميا لمئات الحالات.

ورغم توجه الوزارة نحو إجراء تحاليل مخبرية لأعداد أكبر من الناس، إلا أن التحاليل لا يمكن أن تمثل الحل الجذري للكشف عن الفيروس، حيث قال اليوبي إن من كانت نتائج تحاليل اليوم سلبية، فقد تتغير نتائجه في يوم آخر، خصوصا بعد انتقال انتشار الفيروس لبؤر عائلية ضيقة.