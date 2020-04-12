الداعية رضوان بن عبد السلام يدشن حملات قفة رمضان

روج الداعية رضوان بن عبد السلام السلام، لحملة تبرع، من أجل مساعدة المحتاجين، تهدف إلى توزيع 1000 قفة مع حلول شهر رمضان، في الأيام المقبلة، التي سبقها ظرف استثنائي مع جائحة كورونا.

وبث الداعية، المعروف بأسلوبه المختلف عن الدعاة التقليديين، ليلة أمس السبت، مقطع فيديو مباشر على فايسبوك، متيحا الفرصة لمن يرغب في المساهمة في حملة 1000 قفة رمضانية، للتواصل معه عبر هاتفه الخاص.

واستغل الداعية البث المباشر لتوجيه نصائح إلى متابعيه، من أجل استغلال الحجر الصحي كما يجب فيما سيعود عليهم إيجابا.

وأعلن رضوان عبد السلام بداية مبادرات المساعدة في شهر رمضان، التي ستكون أكثر قيمة، خصوصا أن أسرا كثيرة تضررت ماديا من فترة حالة الطوارئ، التي تسبق الشهر الكريم خلال هذه السنة.