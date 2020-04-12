اليوبي: المغرب في أوج المرحلة الثانية من خطة مواجهة كورونا وإجراءات العزل ربحت فيها البلاد 3 أسابيع

خرج محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الأحد، للحديث عن مستجدات الوضعية الوبائية بالبلاد، بعدما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لـ1661حالة.

وقال اليوبي، في مداخلة له ببرنامج على القناة الثانية، هذا المساء، إن الوضعية الوبائية بالبلاد لم تمثل مفاجأة لوزارة الصحة حسب المخطط الذي كانت تضعه، قائلا “الوضعية لم تفاجئنا حسب المخطط، عرفنا أننا غادي نوصلو لهادشي وستتطور الحالة الوبائية”.

وأوضح اليوبي أن المرحلة الأولى من الوباء كانت بحالات وافدة ثم انتقل إلى عدوى محلية، وهي المرحلة الثانية والتي وصل إليها المغرب الآن، مضيفا أن المرحلة الثالثة “نتفاداها وهي مرحلة الانتشار الواسع للفيروس”.

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وعن فعالية التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب، ومنها حالة الطوارئ الصحية والحجر المنزلي، يقول اليوبي أنه في البداية لم تكن هناك معطيات علمية لاتخاذ إجراءات إضافية، إلا أنه وبعد اتخاذها فقد ربحت البلاد ثلاثة أسابيع وتك التحكم إلى حد ما بالوباء.

وأكد اليوبي أن المغرب الآن في أوج المرحلة الثانية، غير أنه “من السابق لأوانه إعطاء استنتاج بشكل قطعي بخصوص نتائج الحجر الصحي”، رغم أن المؤشرات الأولى تقول أنه لو لم يتم اتخاذ إجراءات العزل كان من الممكن أن تكون الحالات اليومية والوفيات أكثر.