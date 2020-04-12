فرنسا.. ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 393 شخص 5 آلاف منها بدور المسنين

أحصت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، 315 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد في الأوساط الاستشفائية، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للموتى جراء فيروس “كوفيد-19” في البلاد إلى 14 ألفا و393 منذ بداية انتشار الوباء، مقابل تماثل 27 ألفا و186 مريضا للشفاء.

وأوضحت وكالة الصحة العمومية بفرنسا، أن 9253 حالة من مجموع الوفيات سجلت بالأوساط الاستشفائية منذ فاتح مارس، بينما سجلت 5140 حالة داخل مؤسسات إيواء الأشخاص المسنين في وضعية عجز والمراكز السوسيو-طبية.

وحسب المصدر ذاته، أدخل 68 ألفا و925 شخصا المستشفيات منذ بداية الوباء في فرنسا، منهم 31 ألفا و826 لا زالوا يخضعون للعلاجات، ما يمثل ارتفاعا قدره 1688 مريضا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومن بين مجموع الأشخاص الذين يخضعون للعلاجات، تم حاليا اعتماد 6845 مريضا بأقسام الإنعاش، أي 35 مريضا أقل مقارنة مع يوم أمس السبت، الرقم الذي سجل انخفاضا لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت وكالة الصحة العمومية الفرنسية، أنه منذ بداية الوباء، سجلت السلطات الصحية 95 ألفا و403 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19″، أي 1603 أكثر من يوم أمس.