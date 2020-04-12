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فيديو: يونس الميموني
عبر زوجان مسنان، تماثلا للشفاء من “كوفيد19″، اليوم الأحد، في طنجة، عن امتنانهما للأطر العاملة في مستشفى دوق دو طوفار، لما قدموه لهما من دعم نفسي، ومتابعة طبية لحالتهما الصحية، إلى حين شفائهما من الوباء.
وكشف محمد التيوري، مدير دوق دو طوفار لـ”اليوم24″، أن شفاء الزوجين من الفيروس التاجي، يرفع من معنويات الأطر الصحية العاملة في المستشفى.
وأضاف التيوري أن الأطباء، والممرضين يقدمون تضحيات كبيرة في هذه الفترة، ومعزولين عن أسرهم، من أجل متابعة حالات مرضى “كوفيد19″، وتقديم العلاجات الضرورية لهم.
وطالب التيوري المواطنين بإلزام منازلهم، وعدم الخروج منها، إلا في حالات الضرورة، للحد من انتشار الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجان يغادران مستشفى طنجة بالدعاء للأطر الصحية والمرضى.. رحلة انتصار جديدة على “الجائحة” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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