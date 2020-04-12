عاجل.. تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة .. الحصيلة: 1661 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إصابة 116 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإجمالي الإصابات إلى 1661 حالة.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي حول الحالة الوبائية للمغرب، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في 24 ساعة، ليرتفع العدد إلى 118حالة.

وأضاف المتحدث أنه منذ يوم أمس على الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة من اليوم الأحد، تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المعافاة إلى 177 حالة أجري لها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية.