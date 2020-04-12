“صونداج” اليوم24.. 89% ملتزمون بالاجراءات الوقائية المفروضة من وزارة الصحة في مواجهة كورونا

أصبحت الإجراءات الوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، في مواجهة فيروس كورونا، ضرورية للمواطنين، ليحموا أنفسهم من الجائحة، ويساعدوا المغرب في تجاوز هذا الظرف الاستثنائي.

« اليوم 24 » استطلع آراء متتبعيه حول هذا الموضوع بطرح سؤال: “هل تتبعون الإجراءات، التي أعلنت عنها وزارة الصحة للوقاية من كورونا؟”، إذ شارك في الاستفتاء الإلكتروني 3590 شخصا، كانت إجابة 89,44 منهم بنعم، بينما أجاب 10.56 منهم بـ”لا”.

وأكد 3211 من متتبعي “اليوم 24″، إلتزامهم بإجراءات الوقاية، التي فرصتها وزارة الصحة، فيما يغيب هذا الالتزام عن 379 الذين صوتوا بـ”لا”.

وفرضت وزارة الصحة إجراءات وقائية لمواجهة كورونا، آخرها إلزامية وضع الكمامة، وقبلها منع التجمعات، وفرض حالة الطوارئ الصحية، والمداومة على النظافة، وتجنب الاختلاط، والحجر المنزلي.