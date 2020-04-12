إصابة عامل في الخليل ترفع حصيلة كورونا في الضفة وغزة إلى 288

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لعامل في الخليل، عائد من داخل أراضي الـ48، لترتفع حصيلة ضحايا فيروس "كوفيد 19" في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يشمل القدس إلى 288 حالة.

وأشار مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، في الإيجاز الصحافي المسائي حول تطورات فيروس كورونا، إلى وجود 36 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة، منها 19 في سلوان.

وقال إن "طواقمنا تعمل في كل المناطق التي نستطيع العمل فيها، واليوم كنا في اجتماع مع الطواقم بمركز بيرنبالا لمناقشة إجراءات خدمة أبناء شعبنا في القدس، وقمنا بالتنسيق مع الأطباء في القدس للوصول للحالات وأخذ عينات جديدة لهم".

وأوضح أن عدد الإصابات الفعلية من دون القدس يصبح 247، وعدد حالات الشفاء هو 58 حالة، وإصابات العمال 91، والحالات المخالطة للعمال 107 حالات، وحالات المسافرين 29، وحالات الوفد السياحي 40، وحالات الأسرى حالة واحدة، والكادر الطبي حالة واحد، مبينا أنه تم إجراء أكثر من 17650 فحصا منذ بداية الجائحة في فلسطين، ويبقى 300 عينة قيد الفحص.

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وفيما يتعلق بتوزيع المصابين، قال الشخرة، إنه يوجد في مركز التأهيل ببيت لحم 18 حالة مستقرة، وفي مستشفى هوجو تشافيز شمال رام الله 23 حالة، واحدة منها في العناية المركزة، وفي مستشفى الهلال الأحمر بالخليل 8 حالات.

وأضاف أنه في الأكاديمية العسكرية بأريحا هناك 3 حالات، وفي مستشفى الهلال الأحمر بطولكرم 4 حالات، وفي فندق الكرمل برام الله 141 حالة، وفي فندق بلازا بالخليل 12 حالة، وفي مركز العلاج بحلحول 9 حالات، وجميعها مستقرة.

وتابع الشخرة "تلقينا عددا من مسحات الفحص لمختبر رام الله المركزي، بجهود من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وابتداء من الليلة سيعود المختبر للعمل".

وأضاف أنه كان هناك تواصل من قبل وزارة الصحة مع المحافظات الجنوبية (في إشارة إلى قطاع غزة المحاصر) بما يخص إجراء الفحوصات لمعرفة ما سنقوم به خلال فتح معبر رفح لمدة 3 أيام، وقد تم الاتفاق على إرسال العينات التي ستأتي من غزة إلى بيت لحم ليتم فحصها هناك.