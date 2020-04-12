الصحة الإسرائيلية: 103 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 11,145 إصابة من بينها 103 وفيات.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد المصابين الحاليين وصل إلى 9,415 مريضًا فيما تماثل للشفاء 1,627 شخصا. ووصل العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت في البلاد للكشف عن الإصابة بكورونا 163,087، من ضمنها 4,941 فحصًا أجريت اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 9,077 وصفت حالتهم بسيطة، 155 متوسطة و183 خطيرة من بينهم و131 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي". وتظهر البيانات ارتفاعا بنسبة 2% في حالات الوفاة، وارتفاع بنسبة 4.6% في عدد الإصابات الخطيرة.

ولفتت إلى أن 737 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,241 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1029.

وبدأت السلطات الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تطبيق الإغلاق الشامل، على 17 حيًا في أربع مناطق واقعة غربي مدينة القدس، في إطار إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وقررت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف ليل السبت - الأحد، تصنيف أربع مناطق بالقدس الغربية "مناطق محظورة"، وذلك حتى صباح الأربعاء المقبل، حيث تعتبر هذه المناطق أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد، حيث وصل عدد المصابين بها إلى 1959.

وتم فرض الإغلاق الشامل على 12 حيا حريديًا بينها "مئة شعاريم" و"نفيه يعقوب" و"جفعات شاؤول" و"كريات موشيه"، إضافة إلى 5 أحياء مختلطة.

ونشرت قوات الأمن الإسرائيلية، أكثر من مائة حاجز عند مداخل الأحياء، و1025 شرطيا و200 جندي بالجيش لتنفيذ قرار الإغلاق.

وبموجب القرار، ستقتصر الحركة داخل الأحياء فقط، فيما سيُمنع التنقل بينها، وسيُسمح بالخروج منها فقط في حالات الضرورة كتلقي رعاية صحية عاجلة، بهدف الحيلولة دون تفشي العدوى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت إغلاقا شاملا على المدن كافة استمر منذ مساء الثلاثاء وانتهى صباح الجمعة، بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي حل مساء الأربعاء ويستمر 8 أيام.