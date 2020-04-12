سلطنة عمان تسجل حالة الوفاة الرابعة بكورونا

الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل حالة وفاة رابعة داخل السلطنة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



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وقالت "الصحة العمانية"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تم تسجيل وفاة وافد مصاب بمرض فيروس كورونا ويبلغ من العمر 37 عامًا، وتعد هذه رابع وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض".

وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 599.