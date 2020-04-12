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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل حالة الوفاة الرابعة بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
وقالت "الصحة العمانية"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تم تسجيل وفاة وافد مصاب بمرض فيروس كورونا ويبلغ من العمر 37 عامًا، وتعد هذه رابع وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض".
وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 599.
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