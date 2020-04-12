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توقيع اتفاقية تفاهم بتعز مع الجمعية الكويتية للاغاثة لتنفيذ حفر وتأهيل 6 آبار مياه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 أبريل 2020

وقع محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الاحد، ١٢ ابريل ٢٠٢٠م، اتفاقية تفاهم مشتركة مع الجمعية الكويتية للاغاثة لتنفيذ مشروع حفر وتأهيل 6 آبار مياه مع ملحقاتها في اطار مشروع مياه تعز .

 

وثمن محافظ المحافظة الدعم السخي لدولة الكويت قيادةً وحكومة وشعباً، وان هذا المشروع ليس بجديد على الكويت فهي السباقة على الدوام في دعم اليمن منذ عقود في العديد من المجالات التنموية والخدمية وفي مختلف الظروف والاحوال .

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واشاد المحافظ بدور مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية في تنفيذها لهذا المشروع وعدد من المشاريع الانسانية خلال الفترة الماضية مؤكدا بأن السلطة المحلية ستعمل على تقديم كل الدعم والمساندة مع المؤسسة في تسهيل مهامها واي مشاريع انسانية او خدمية بالمحافظة .

 

حضر التوقيع المهندس سمير عبدالواحد مدير عام مؤسسة المياه والمهندس خالد الشجاع مدير عام الموارد المائية والاستاذ عبده علي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة و محمد الكثيري مدير فرع مؤسسة استجابة بالمحافظة

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